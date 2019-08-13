В Токмоке столкнулись поезда. 7 вагонов сошли с рельс, пострадал человек

Вчера, 12 августа на станции Токмок столкнулись два поезда, сообщает МЧС.

По данным ведомства, один из поездов с 25 вагонами выехал из стеклозавода в Токмоке. Локомотив потерял управление и на большой скорости въехал в порожние вагоны. В результате пострадал один человек, его доставили в больницу.

По факту происшествия работает соответствующая комиссия.

Автор К-Nеws