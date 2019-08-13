В Токмоке столкнулись поезда. 7 вагонов сошли с рельс, пострадал человек

Вчера, 12 августа на станции Токмок столкнулись два поезда, сообщает МЧС.
По данным ведомства, один из поездов с 25 вагонами выехал из стеклозавода в Токмоке. Локомотив потерял управление и на большой скорости въехал в порожние вагоны. В результате пострадал один человек, его доставили в больницу.
По факту происшествия работает соответствующая комиссия.
Автор К-Nеws
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