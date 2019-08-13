Землетрясение силой 5,4 балла произошло в Кыргызстане

Многие кыргызстанцы сегодня ночью ощутили подземные толчки.

По данным сайта Европейского центра сейсмологии, на территории республики в ночь на 13 августа в 23.14 произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Эпицентр землетрясения находился в 30 километрах от Джалал-Абада — в районе села Таран-Базар.

Землетрясение ощущалось в Чуйской области и Бишкеке.



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