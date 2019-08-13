Ситуация на таможне Казахстана…

Есть большая разница в данных по импорту и экспорту между Китаем и Казахстаном.

В 2015 году разница между данными Китая об экспорте товаров в Казахстан и данными Казахстана об импорте из Китая составила 3,3 млрд долларов США. А в 2018 году этот показатель достиг 6 млрд долларов США. Другими словами, он вырос вдвое. До этого Государственный комитет по доходам при Министерстве финансов соседнего государства озвучивал претензии о том, что товары из Китая теневыми путями доставляются из Кыргызстана в Казахстан. Интересно, что они скажут теперь…

Источник: газета «Фабула пресс» №28 от 09.08.2019 / стр. 4, gezitter. org