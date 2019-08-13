В МВД приглашены Мээрбек Мискенбаев и Равшан Жээнбеков

Следователям МВД дано задание установить местонахождение Мээрбека Мискенбаева и Равшана Жээнбекова и привести их на допрос.
Об этом стало известно во время силового привода депутата Ирины Карамушкиной в МВД.
Депутата женщину увезли для получения показаний по делу о взятии в заложники военнослужащих специального назначения в селе Кой-Таш 7-8 августа.
Напомним, сейчас по данному делу в следственном управлении МВД дают показания как свидетели председатель партии СДПК Асель Кодуранова и ее заместитель Кундуз Жолдубаева.
Вместе с тем задержан член политического совета партии СДПК Фарид Ниязов. Мера пресечения ему пока не определена.
Источник: Saat.kg, gezitter. org
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