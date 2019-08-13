Лежавшего в коме полковника Курманкулова увезли в Москву

Как известно, полковник Курманкулов с ночи 7 августа лежит в коме, не приходя в сознание.
Директор Научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии в Бишкеке Сабырбек Жумабеков сказал, что сегодня начальника Чуйского областной милиции Самата Курманкулова увезли в Москву для продолжения лечения. Как известно, полковник Курманкулов с ночи 7 августа лежит в коме, не приходя в сознание.
11 августа в Бишкек были приглашены нейрохирург и реаниматолог из Центра имени Бурденко в Москве, с их участием прошел консилиум. По его результатам принято решение о нецелесообразности проведения повторной операции Курманкулову. Также вышло решение о продолжении дальнейшего лечения больного в Центре нейрохирургии имени Бурденко в Москве.
Источник: Чагылган.kg, gezitter. org
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