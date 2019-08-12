Пробки и школьники. Как обезопасить на дорогах наших детей

Читатель под ником "ааа" в ответ на мою статью "КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРОБОК В БИШКЕКЕ" прислал комментарий.

Из него я хотел бы выделить для обсуждения 3 посыла.



Для начала сам комментарий "ааа"



"Строительство трасс, пересаживания на велосипеды, не наш вариант денег не то что на трассы нет нет элементарно на ремонт дорог, велосипед да если у тебя нет детей в сегодня видно из практики что только наступают каникулы и пробки снижаются а это значит что каждый родитель каждый день возят детей на учебу, тренировки, кружки и это потому что нет ничего рядом с домом.

сейчас ситуация на дорогах такая: только загорелся зелёный а на следующем моргает зелёный а значит подъезжая к сл. светофору опять будешь стоять и так на всех перекрестках вот и результат пробок. так же нужно реверсное движение утром по Белинке и Советской вниз 4 полосы вниз и 2 вверх а вечером наоборот вниз 2 полосы а вверх 4"



1.Только наступают каникулы и пробки снижаются, а это значит, что каждый родитель каждый день возит детей на учебу, тренировки, кружки. И это потому, что нет ничего рядом с домом.

Отсутствие соответствующей спортивно-оздоровительной и культурно-развлекательной инфраструктуры непосредственного влияния на пробки не имеет. Скорее вопрос следует адресовать архитектурно-строительному управлению мэрии, если таковое имеется. А вот то, что родители утром отвозят своих чад, а после занятий везут домой, имеет прямое отношение к дорожному движению, точнее к его интенсивности. Я знаю, что некоторые частные школы используют микроавтобусы для привоза детей в школы и их обратной развозкой по специальным маршрутам. Но это отдельные частные школы. А по силам подобное для муниципальных школ?



Конечно, подавляющая часть учеников учится рядом со своим жильем. Но есть и те, кому приходится ехать довольно далеко. И вполне естественно, что папа или мама, разбудив чадо с утра пораньше, садят его в машину и едут, занимая площадь на дороге, на которой рачительные европейцы сделали бы парковку на 20 велосипедов. Но мы уже договорились, что велосипед как основной транспорт для Бишкека неприемлем: беспонтово и рельеф местности не тот. Поэтому будем думать, а что можно сделать, чтобы уменьшить количество вот таких персональных авто.



С ужасом вспоминаю себя в тоталитарном Советском Союзе, во времена волюнтаристского правления Хрущева, когда с утра со скрипкой 6-летним пацаном тащился один (?!) на трамвайную остановку, ехал в центр города и 3 квартала тащился в музшколу, в которой учился в нулевом классе. Правда, машины не было и возить было некому. А страха за жизнь как-то не испытывал. Главное, чтобы войны не было. А нынешние времена – это ведь другие, где опасность подстерегает на каждом шагу. Особенно в нашей столице, не отличающейся высочайшей водительской дисциплиной. Все равно находятся несознательные, которые пытаются всех обогнать и на перекрестке врезаются в машину с той стороны, где находится любимое дите. Реальная ситуация? Или долговременное стояние в пробке. Говорят, в выхлопных газах присутствует много разных соединений. Но вопрос: нужны ли они ребенку? Взрослый ладно, сам для себя решил. А за ребенка?



А теперь вспомним, что есть общественный транспорт, о котором заботится городская администрация. Заботится до такой степени, что выделяет для него особую полосу для движения. По которой можно было бы пустить с 7-15 до 7-45 школьные автобусы средней вместимости. Ведь такие еще остались? А дальше рутинная работа школ, которые выясняют, кто и где проживает и подают данные в районо. Надо ведь и их загрузить работой. Компьютеры на столах, отсортировали школьников по месту жительства и школам. А дальше работа транспортников: просчитать оптимальные маршруты для доставки детей к школам. Или, учитывая бардак на дорогах и отсутствие желания максимально упростить проезд перекрестков, на них надеяться нет смысла? Пример упрощения проезда давно работает в Москве.



Представьте перекресток, на котором собрались пешеходы. Но для них горит красный свет, потому как разборки по проезду совершают автомобили. И вдруг… Всем автомобилям по всем направлениям зажигается КРАСНЫЙ, а для пешеходов – ЗЕЛЕНЫЙ! И пешеходы, как напуганное стадо баранов – это я не про кыргызов, у нас ведь этого нет! – идут и бегут в самых разных направлениях. Кто через улицу, а кто и по диагонали перекрестка. Ведь в эту минуту он – ПЕШЕХОД, хозяин перекрестка. И водителю не надо, поворачивая, дергаться: ну когда Вы, бараны пройдете? Хотя…



Если я еще в середине 2000-х годов предлагал на круге Ахунбаева – Алматинская поставить знак: Главная дорога – круговое движение, и спустя 10 лет его поставили, то перекресткам придется ждать дольше!

Но вернемся к нашим ягнятам. Если их посадить в автобус с номером его школы – а ведь по маршруту школ может быть больше, а около школы автобус встретит дежурный старшеклассник, который примет и направит ягнят куда надо. И среди этих ягнят будут те, кого родители подвергали риску попасть в аварию или наглотаться пробочного отравленного воздуха… Уменьшатся пробки? Или нет? Ну ладно о страшном и нереальном. Поговорим о светлом и приятном. Правда, пока не у нас.



2. Сейчас ситуация на дорогах такая: только загорелся зелёный, а на следующем моргает зелёный, а значит, подъезжая к сл. светофору, опять будешь стоять. И так на всех перекрестках, вот и результат пробок.

Конечно, интересная трактовка образования пробок. Сегодня стал свидетелем пробки на Аламединском рынке, перекресток Жибек-Жолы – Алма-Атинская, когда несколько авто застряли на перекрестке, пропуская пешеходов. Сразу скажу, это реальный факт, а не подтверждение инфы выше. Но в 90-х годах в Алма-Ате вводили программу Зеленная волна. И если ты начал движение, скажем, на Абая – Мира, установив скорость 60 км/ч, то мог проехать до Ташкентской без остановки. Что я не раз делал. Похоже, в Бишкеке уровень управления транспортом на уровне советских восьмидесятых? Или слишком много машин? Или крайне низкая дисциплина водителей, и значит, я ошибался в их квалификации? А я ведь думал: пропускают пешеходов на переходах и при поворотах, значит, все в порядке. Увы…



Вот объясните мне, убогому. Светофор с двумя дополнительными секциями. Включается центральный и правый зеленый. Левый молчит. Но движение начинают ВСЕ ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ. Правда, левый притормаживает, поскольку встречный поток. Он иссякает, начинают поворот налево и тут зажигается третья, левая стрелка. Я по советской выучке помню, коль есть стрелка на поворот, то руководствоваться ею. Но может, в Бишкеке это правило устарело? Как устарел запрет въезжать на перекресток, если впереди за перекрестком затор? И возникает ситуация, у того же Аламединского рынка, когда маршрутка въехала на перекресток и встала на нем. А ее с двух сторон объезжали.



Но что обидно. Ведь подобные инциденты, особенно на напряженных перекрестках, можно избежать простым изменением и выполнением Правил Дорожного Движения!



Но вот подошло время для третьего, самого приятного для меня посыла.



3. Насчет реверсивного движения я согласен с"ааа", но с одним уточнением: крайние полосы оставим для общественного транспорта. И если исходить из того, что на этих центральных улицах 6 полос движения, то с вычетом двух выделенных для общественного транспорта остаются четыре. Вот от них и плясать. Утром , сверху вниз и в вверх в нормальном режиме работают по одной полосе, а в реверсивном – 2 полосы. Которые в вечернее время меняют направление движения. 2 полосы в реверсивном движении достаточно, чтобы пропустить легковой транспорт. Главное, чтобы он не мешал общественному!

Парус



