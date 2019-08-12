Абдиль Сегизбаев вызван на допрос

Он должен явиться на допрос 13 августа

Экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев получил повестку на допрос в ГКНБ. Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, Сегизбаев должен прийти на допрос в органы следствия МВД 13 августа. По какому делу он будет проходить, пока неизвестно.

По предварительной информации, допрос связан с расследованием по факту массовых беспорядков в селе Кой-Таш 7 и 8 августа, а также захвата заложников в виде сотрудников спецподразделения «Альфа».

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