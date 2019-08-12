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Общество
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Главного редактора газеты «Ачык Саясат» вызвали на допрос

Пока неизвестно, по какому делу будут допрашивать

 

Сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева Назгуль Мамытову и ее супруга Фархада Борукеева вызвали на допрос. Об этом сообщили в СДПК.

 

Как заявили в партии, сегодня примерно в 12.00 их забрали из дома и привезли в здание ГКНБ. Еще неизвестно, по какому уголовному делу они будут проходить.

 

Напомним, что 8 августа бывшего президента Алмазбека Атамбаева арестовали со второй попытки после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш.

 

Ему предъявили обвинение по статье «Коррупция». Первомайский районный суд избрал меру пресечения в виде лишения свободы до 26 августа с содержанием в СИЗО ГКНБ.

 

 

Vesti. KG
 

           

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