Главного редактора газеты «Ачык Саясат» вызвали на допрос

Пока неизвестно, по какому делу будут допрашивать

Сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева Назгуль Мамытову и ее супруга Фархада Борукеева вызвали на допрос. Об этом сообщили в СДПК.

Как заявили в партии, сегодня примерно в 12.00 их забрали из дома и привезли в здание ГКНБ. Еще неизвестно, по какому уголовному делу они будут проходить.

Напомним, что 8 августа бывшего президента Алмазбека Атамбаева арестовали со второй попытки после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш.

Ему предъявили обвинение по статье «Коррупция». Первомайский районный суд избрал меру пресечения в виде лишения свободы до 26 августа с содержанием в СИЗО ГКНБ.

Vesti. KG

