Дело Алмазбека Атамбаева. Искать справедливости в Гаагском суде не получится

Юрист Алексей Елисеев объяснил 24.kg, почему адвокаты бывшего президента Алмазбека Атамбаева не смогут обратиться в Гаагский трибунал.



По его словам, очевидно, что коллеги упоминали о Гаагском трибунале или арбитраже исключительно ради красочности эпитета.

Как считает Елисеев, «видимо, они хотели таким образом подчеркнуть отсутствие в современном Кыргызстане правосудия, которое уже давно подменено административной карательной системой исполнения воли очередного авторитарного правителя, имитирующей юридические и судебные процедуры».

«В такой ситуации действительно остается апеллировать только к международным судебным и правозащитным институциям, которые являются фактически независимыми и процессуально справедливыми по отношению ко всем внутригосударственным процессам и группировкам», — сказал он.

В реальности же, конечно, никакой суд в Гааге не имеет юрисдикции для рассмотрения каких-либо жалоб кыргызских граждан против государства. - Алексей Елисеев



Он добавил, что для установления подведомственности любой международной институции по рассмотрению требований частных лиц против суверенного государства требуется, чтобы это государство само добровольно отказалось от своего судебного иммунитета в пользу конкретной третейской, арбитражной, судебной или правозащитной инстанции на индивидуальной или универсальной договорной основе.

«В случае с Кыргызстаном для его граждан доступен только один такой договорной правозащитный механизм — это Комитет ООН по правам человека», — напомнил юрист.



Но, как заметил Алексей Елисеев, и тут существует вилка. «Очевидно, что никакой существенной разницы между первоначальными и последующими нарушениями Конституции страны для недобросовестного государства попросту не существовало. И ситуация с Азимжаном Аскаровым тому ярчайший пример. Следовательно, эффективное исполнение решений Комитета ООН по правам человека на территории Кыргызстана и до, и после декабря 2016 года зависело и зависит только от доброй воли его властей. А реализация этих решений за его пределами никогда не была связана с Основным законом», — подчеркнул он.

Иными словами, даже если юристы Атамбаева или он сам обратятся в Комитет ООН, республика не последует рекомендациям этого международного правозащитного института.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника.

После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/126140/

