ГУВД Бишкека: Недалеко от дома Атамбаева в Кой-Таше обнаружен автомат Калашникова с боеприпасами

Недалеко от дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш обнаружен автомат Калашникова с боеприпасами.
Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.
В Следственную службу ГУВД 9 августа обратился гражданин С.С. и пояснил, что 9 августа в селе Кой-Таш нашел огнестрельное оружие автомат АК-47, магазин с 26 патронами, 2 военные каски и один пояс-снаряжение. После чего на добровольной основе выдал вышеуказанные предметы Следственной службе.
Согласно показаниям С.С., 9 августа с 11:00 до 12:00 часов находился в селе Кой-Таш Чуйской области, где хотел найти упавший за день до этого дрон. В ходе поисков дрона на расстоянии 100-150 метров напротив дома Атамбаева на склоне горы возле большого камня нашел два шлема (один камуфлированный зеленого цвета, другой черного цвета), автомат Калашникова АК-47, магазин с 26 патронами и пояс-снаряжение зеленого цвета.
Собранные материалы зарегистрированы в ЖУИ ГУВД и переданы для дальнейшего досудебного производства в Следственную службу ГУВД Бишкека.
«Сводка» (АКИpress)
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