ГУВД Бишкека: Недалеко от дома Атамбаева в Кой-Таше обнаружен автомат Калашникова с боеприпасами

Недалеко от дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш обнаружен автомат Калашникова с боеприпасами.

Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

В Следственную службу ГУВД 9 августа обратился гражданин С.С. и пояснил, что 9 августа в селе Кой-Таш нашел огнестрельное оружие автомат АК-47, магазин с 26 патронами, 2 военные каски и один пояс-снаряжение. После чего на добровольной основе выдал вышеуказанные предметы Следственной службе.

Согласно показаниям С.С., 9 августа с 11:00 до 12:00 часов находился в селе Кой-Таш Чуйской области, где хотел найти упавший за день до этого дрон. В ходе поисков дрона на расстоянии 100-150 метров напротив дома Атамбаева на склоне горы возле большого камня нашел два шлема (один камуфлированный зеленого цвета, другой черного цвета), автомат Калашникова АК-47, магазин с 26 патронами и пояс-снаряжение зеленого цвета.

Собранные материалы зарегистрированы в ЖУИ ГУВД и переданы для дальнейшего досудебного производства в Следственную службу ГУВД Бишкека.

«Сводка» (АКИpress)