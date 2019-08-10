Следственная служба МВД проводит следственные и оперативные мероприятия в рамках досудебного производства по событиям 7 августа

В настоящее время следственная служба Министерства внутренних дел проводит досудебное производство по событиям 7 августа в селе Кой-Таш.

Об этом 10 августа сообщила пресс-служба МВД.

МВД пояснило, что Алмазбек Атамбаев в рамках досудебного производства по факту причастности к незаконному освобождению Азиза Батукаева трижды вызывался на допрос в качестве свидетеля в МВД. Однако, законные требования органов следствия были проигнорированы. В этой связи следователь вынес постановление о принудительном приводе Атамбаева, исполнение которого было поручено сотрудникам ГКНБ.

«В целях исполнения поручения сотрудники ГКНБ осуществили выезд в село Кой-Таш Аламединского района Чуйской области, где находится дом Атамбаева. Однако со стороны его сторонников было оказано вооруженное сопротивление представителям власти с применением оружия и других предметов. Кроме того, в целях воспрепятствования следствию были организованы массовые беспорядки, сопряженные с применением насилия», - говорится в сообщении МВД.

Данный факт 7 августа был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьями 264 (массовые беспорядки) и 266 (хулиганство) Уголовного кодекса. Собранные материалы также зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам статей 130 (убийство), 39-130 (покушение на убийство) и 355 (угроза или насилие в отношении представителя власти) Уголовного кодекса.

Кроме этого, 8 августа по факту захвата сотрудников ГКНБ в качестве заложников сторонниками Атамбаева материал зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам ст.244 (захват заложников) УК.



8 августа 2019 года в результате проведенных мероприятий по принудительному приводу задержан А.Атамбаев.

При проведении следственно-оперативных мероприятий 8 августа жертв не было. А.Атамбаев был доставлен в соответствующие органы для проведения дальнейших следственных мероприятий согласно законодательства страны.

В рамках досудебного производства допрошены сторонники А.Атамбаева: Кундуз Жолдубаева, Равшан Жээнбеков, депутаты Жогорку Кенеша Асель Кодуранова, Ирина Карамушкина, сын Атамбаева Сейитбек Атамбаев, Т.Султанбеков, Э.Окенов, Т.Абдиева, М.Мискенбаев.

В рамках вышеуказанных уголовных дел задержаны и водворены ИВС ГУВД Бишкека ряд сторонников Атамбаева: его советник Фарид Ниязов, начальник народного штаба К.Смалиев, а также Алга Кылычев и А.Жамгырчиев.

«Сводка» (АКИpress)