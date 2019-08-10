Двоих сторонников Атамбаева водворили в ИВС. Они проходят по делу о захвате спецназовцев

Представители штаба СДПК Алга Кылычев и Амантур Жамгырчиев водворены в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Следственная служба МВД проводит досудебное производство по фактам захвата сотрудников ГКНБ (спецназовцев) и организации массовых беспорядков в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области.
В настоящее время следственная служба МВД проводит как следственные, так и оперативные мероприятия.
В рамках расследования по вышеуказанным фактам захвата сотрудников ГКНБ в заложники и организации массовых беспорядков представители штаба СДПК Алга Кылычев и Амантур Жамгырчиев водворены в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.
9 августа на имущество бывшего президента Алмазбека Атамбаева был наложен арест в рамках досудебного производства. Арест на ОАО "Медиа Форум", в здании которого базируется телеканал "Апрель", наложен судом.
Напомним, 8 августа в Кой-Таше спецназ ГКНБ в ходе очередного штурма задержал бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Сторонники бывшего президента попытались устроить митинг и беспорядки в центре Бишкека. Однако правоохранительным органам удалось удержать ситуацию под контролем. 9 августа бывшему президенту предъявили обвинения по делу об освобождении Батукаева и оставили в СИЗО ГКНБ на два месяца. 7-8 августа за медицинской помощью обратились 98 человек. Из них один пострадавший, Ниязбеков Усен Ниязбекович, сотрудник "Альфы", скончался, 11 сотрудников силовых структур были переведены в военный госпиталь, 13 пострадавших получают стационарное лечение, 83 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение. Данные факты были зарегистрированы в ЕРПП по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Взятие заложников", "Массовые беспорядки", "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении представителя власти" Уголовного кодекса КР.
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