Алия Шагиева записала видеообращение после ареста отца

«Отца, как и многих его сторонников, арестовали из-за оппозиционной деятельности»

Дочь бывшего президента Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева назвала арест своего отца несправедливым и незаконным. Она записала видеообращение, которое опубликовал телеканал «РенТВ».

«Я художница. Я никогда не вмешивалась в политику. Но в связи с беспределом, который творит сейчас нынешняя власть, в связи с незаконным и несправедливым задержанием моего отца я больше не могу молчать», - сказала девушка.

Она заявила, что ей страшно за семью и других мирных граждан в стране, где «нарушают правовые нормы, отключают оппозиционные телеканалы и рассылают ложную информация по СМИ».

«Отца пытались задержать якобы для получения свидетельских показаний, - продолжила Шагиева. - По абсурдному, высосанному из пальца делу: по вывозу из Кыргызстана криминального авторитета Азиза Батукаева.

Но на самом деле отца просто хотели арестовать из-за его оппозиционной деятельности. Точно так же, как и его многих сторонников. Например, Кубанычбека Кулматова и Сапара Исакова, которых пригласили для получения свидетельских показаний и просто арестовали без каких-либо разбирательств».

Художница напомнила, что Алмазбек Атамбаев требовал дождаться решения Конституционной палаты по вопросу о законности лишения его неприкосновенности экс-президента.

«И хотя уже он рассказал СМИ все, что знал по делу Батукаева, готовился предоставить полную информацию в письменном виде для органов следствия, отец говорил, что до того, как ситуация не войдет в правовое русло, в отсутствии решения Конституционного суда мы имеем право защищать себя, - рассказала Алия. - И любой штурм автоматически становится преступной и незаконной атакой на дом экс-президента».

Ранее депутаты Жогорку Кенеша почти единогласно проголосовали за лишение Алмазбека Атамбаева неприкосновенности экс-президента. Группа сторонников бывшего главы государства из числа парламентариев обратилась в Конституционную палату с просьбой проверить законность этого решения.

Тем временем в МВД КР трижды вызывали экс-президента на допрос, но тот не являлся, не признавая себя лишенным неприкосновенности. Он предлагал ответить на все вопросы органов публично, через СМИ.

8 августа 2019 года бывшего президента Алмазбека Атамбаева арестовали со второй попытки после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш.

Ему предъявили обвинения по статье «Коррупция». Первомайский районный суд избрал меру пресечения в виде лишения свободы до 26 августа с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.





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