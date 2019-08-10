Сотрудники милиции собирают деньги на лечение Самата Курманкулова

Глава ГУВД Чуйской области по-прежнему в тяжелом состоянии
Сотрудники милиции собирают деньги на лечение главы ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова. Об этом сообщила на своей странице в Facebook сотрудник пресс-службы Карима Джапаркулова.
«Уважаемые сотрудники милиции и наши ветераны! Хотелось бы обратиться к вам за помощью! - написала она. – Давайте все вместе поможем материально супруге начальника ГУВД Чуйской области полковника милиции Курманкулова Самата Ажигуловича! Требуется дополнительное медицинское обследование в Москве, в РФ! В связи с чем прошу всех оказать финансовую помощь! Вместе мы – сила!»
Напомним, Самат Курманкулов получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головного мозга тяжелой степени во время спецоперации по задержанию Алмазбека Атамбаева 7 августа.
Ему сделали операцию, но, по данным Минздрава, состояние главы ГУВД Чуйской области остается крайне тяжелым. Он находится в реанимации Бишкекской городской клинической больницы №4, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Сегодня на внеочередной сессии Жогорку Кенеша в связи с задержанием Алмазбека Атамбаева заявили, что Курманкулов пришел в себя, однако в Министерстве здравоохранения опровергли Vesti.kg эту информацию.
Напомним, вечером 7 августа 2019 года сотрудники милиции и ГКНБ КР взяли штурмом дом Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. В МВД заявили, что причастность бывшего главы государства к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева установлена.
Сторонники экс-президента оказали сопротивление, вооружившись камнями. У нескольких правоохранителей отобрали оружие.
VESTI.KG
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