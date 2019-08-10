К Фариду Ниязову не пустили адвоката

Защитник пришел к экс-руководителю Аппарата Президента в ИВС для юридической консультации

К арестованному бывшему руководителю Аппарата Президента Фариду Ниязову не пускают адвоката. Об этом сообщила заместитель председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

«Адвоката не пустили под предлогом того, что на свидание с его подзащитным необходимо письменное разрешение следователя, - рассказала она. - Когда юрист позвонил следователю, тот ответил, что никаких ограничений не накладывал. Защитник Фарида Ниязова написал заявление в прокуратуру, а также омбудсмену. Это нужно для того, чтобы они проверили действия этих лиц на признаки преступления по статье «Воспрепятствование профессиональной деятельности защитника» УК КР».

Жолдубаева отметила, что защитник пришел к Ниязову в ИВС для юридической консультации.





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