К Фариду Ниязову не пустили адвоката

Защитник пришел к экс-руководителю Аппарата Президента в ИВС для юридической консультации
К арестованному бывшему руководителю Аппарата Президента Фариду Ниязову не пускают адвоката. Об этом сообщила заместитель председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаева.
«Адвоката не пустили под предлогом того, что на свидание с его подзащитным необходимо письменное разрешение следователя, - рассказала она. - Когда юрист позвонил следователю, тот ответил, что никаких ограничений не накладывал. Защитник Фарида Ниязова написал заявление в прокуратуру, а также омбудсмену. Это нужно для того, чтобы они проверили действия этих лиц на признаки преступления по статье «Воспрепятствование профессиональной деятельности защитника» УК КР».
Жолдубаева отметила, что защитник пришел к Ниязову в ИВС для юридической консультации.
VESTI.KG
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