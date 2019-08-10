ГУВД Чуйской области: Фактов мародерства в Кой-Таше не зарегистрировано

«В верхней зоне Аламудунского района спокойно»

Обстановка в верхней зоне Аламудунского района Чуйской области стабильная и находится под полным контролем милиции. Об этом сообщают в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

«В некоторых социальных сетях распространяют информацию о том, что в доме Алмазбека Атамбаева отдельные лица регистрируют факты мародёрства. В связи с чем сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Никаких фактов мародёрства или других незаконных действий отдельными лицами на сегодняшний день не зарегистрировано», - уверяют там.

Несколько представителей средств массовой информации с самого утра осуществляют видеосъемку данного объекта, а сотрудники милиции обеспечивают охрану общественного порядка, информируют в пресс-службе.

Пресс-служба ГУВД Чуйской области



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