ГУВД Чуйской области: Фактов мародерства в Кой-Таше не зарегистрировано

«В верхней зоне Аламудунского района спокойно»
Обстановка в верхней зоне Аламудунского района Чуйской области стабильная и находится под полным контролем милиции. Об этом сообщают в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
«В некоторых социальных сетях распространяют информацию о том, что в доме Алмазбека Атамбаева отдельные лица регистрируют факты мародёрства. В связи с чем сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Никаких фактов мародёрства или других незаконных действий отдельными лицами на сегодняшний день не зарегистрировано», - уверяют там.
Несколько представителей средств массовой информации с самого утра осуществляют видеосъемку данного объекта, а сотрудники милиции обеспечивают охрану общественного порядка, информируют в пресс-службе.
Пресс-служба ГУВД Чуйской области
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!