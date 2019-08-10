Стало известно, людей какой группы крови комары кусают чаще всего. Проверь свою

Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары.
Результаты исследования опубликованы на сайте учебного заведения.
По мнению специалистов, наиболее привлекательные «жертвы» — это люди с I группой крови. Согласно исследованию, их кусают в два раза чаще, чем представителей II группы.
На выбор комаров могут также влиять температура тела, активное поверхностное кровообращение, запахи и уровень метаболизма.
«Комар, вероятнее всего, укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом», — заявили ученые.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/126016/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!