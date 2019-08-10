Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает власти и оппозицию Кыргызстана к сдержанности

Парламентская ассамблея ОБСЕ в связи с недавними событиями в Кыргызстане, приведшими к задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева, призывает власти и представителей оппозиции этой страны проявить сдержанность и восстановить спокойствие в соответствии с Конституцией.

Об этом говорится в опубликованном сегодня, 9 августа, сообщении организации.

"В свете недавних событий в Кыргызстане я хочу призвать власти и представителей оппозиции проявить сдержанность и восстановить спокойствие в соответствии с Конституцией страны и демократическими ценностями", - пишет в пресс-релизе председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

Он подчеркивает, что ПА ОБСЕ "остается твердой в своей приверженности поддержке демократической консолидации Кыргызстана и усилиям по построению общества, основанного на правопорядке".

"В то время как последние президентские выборы приветствовались наблюдателями ОБСЕ как организованная передача полномочий от одного избранного президента другому, это не исключило насущной необходимости дальнейшего укрепления демократических институтов и верховенства закона, особенно в связи с тем, что страна готовится к парламентским выборам в 2020 году. Выполнение этих обязательств имеет решающее значение для долгосрочной стабильности и процветания Кыргызстана", - считают в ПА ОБСЕ.



8 августа в Кой-Таше спецназ ГКНБ в ходе очередного штурма задержал бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Сторонники бывшего президента попытались устроить митинг и беспорядки в центре Бишкека. Однако правоохранительным органам удалось удержать ситуацию под контролем. 9 августа бывшему президенту предъявили обвинения по делу об освобождении Батукаева и оставили в СИЗО ГКНБ на два месяца. 7-8 августа за медицинской помощью обратились 98 человек. Из них один пострадавший, Ниязбеков Усен Ниязбекович, сотрудник "Альфы", скончался, 11 сотрудников силовых структур были переведены в военный госпиталь, 13 пострадавших получают стационарное лечение, 83 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение. Данные факты были зарегистрированы в ЕРПП по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Взятие заложников", "Массовые беспорядки", "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении представителя власти" Уголовного кодекса КР.



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