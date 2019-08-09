Состояние начальника Чуйского ГУВД по-прежнему тяжелое

Состояние начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова тяжелое. Об этом 24.kgсообщили в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.

Состояние начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова тяжелое. Об этом 24.kgсообщили в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.

Самат Курманкулов находится в коме. В сознание не приходил. Медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

Напомним, что начальнику ГУВД Чуйской области проломили голову камнем во время штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Самату Курманкулову провели трепанацию черепа.

"24.kg"