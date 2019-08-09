Состояние начальника Чуйского ГУВД по-прежнему тяжелое

Состояние начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова тяжелое. Об этом 24.kgсообщили в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.
Состояние начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова тяжелое. Об этом 24.kgсообщили в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.
Самат Курманкулов находится в коме. В сознание не приходил. Медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.
Напомним, что начальнику ГУВД Чуйской области проломили голову камнем во время штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Самату Курманкулову провели трепанацию черепа.
"24.kg"
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!