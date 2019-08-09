Фоторепортаж: сторонники Бабанова из Таласа и Бишкека едут встречать его в аэропорту

Из Таласской области, откуда родом лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов, едут не менее 70 авто в аэропорт - встречать политика, который покинул страну почти два года назад после президентский выборов.

Двое сторонников прокомментировали Kaktus.media свое намерение встретить его в аэропорту.

"Мы едем встречать Бабанова в аэропорт. Он наша единственная надежда, он может вытащить страну из этого хаоса. Нас много, точное количество не могу назвать", - сказал один из собравшихся встречать Бабанова.

По его словам, на трассе к аэропорту сейчас собрались земляки Омурбека Бабанова из Бишкека.

Другой земляк Бабанова отметил, что собираются люди и из Таласа в Бишкек, чтобы встретить и оказать поддержку.

"Многие зашли в мечети на жума намаз, сейчас еще приедут люди", - отметил он.

Напомним, Омурбек Бабанов вчера, 8 августа, во время конфликта в Кой-Таше заявил, чтовозвращается в Бишкек. Он должен прилететь в Бишкек сегодня. В марте этого года он уже собирался в Бишкек, но в последний момент в аэропорту отменил решение.

Он покинул Кыргызстан в октябре 2017 года после президентских выборов. На него возбуждено два уголовных дела. Первое по обвинению в возбуждении межнациональной розни во время выступления в "Он-Адыре" с предвыборной речью. Второе дело о подготовке к насильственному захвату власти. Это дело было приостановлено. ГКНБ уже предупредил, что, вернувшись в Бишкек, он будет отвечать по закону.

Источник - Kaktus.media