Фоторепортаж: сторонники Бабанова из Таласа и Бишкека едут встречать его в аэропорту

Из Таласской области, откуда родом лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов, едут не менее 70 авто в аэропорт - встречать политика, который покинул страну почти два года назад после президентский выборов.
Двое сторонников прокомментировали Kaktus.media свое намерение встретить его в аэропорту.
"Мы едем встречать Бабанова в аэропорт. Он наша единственная надежда, он может вытащить страну из этого хаоса. Нас много, точное количество не могу назвать", - сказал один из собравшихся встречать Бабанова.
По его словам, на трассе к аэропорту сейчас собрались земляки Омурбека Бабанова из Бишкека.
Другой земляк Бабанова отметил, что собираются люди и из Таласа в Бишкек, чтобы встретить и оказать поддержку.
"Многие зашли в мечети на жума намаз, сейчас еще приедут люди", - отметил он.
Напомним, Омурбек Бабанов вчера, 8 августа, во время конфликта в Кой-Таше заявил, чтовозвращается в Бишкек. Он должен прилететь в Бишкек сегодня. В марте этого года он уже собирался в Бишкек, но в последний момент в аэропорту отменил решение.
Он покинул Кыргызстан в октябре 2017 года после президентских выборов. На него возбуждено два уголовных дела. Первое по обвинению в возбуждении межнациональной розни во время выступления в "Он-Адыре" с предвыборной речью. Второе дело о подготовке к насильственному захвату власти. Это дело было приостановлено. ГКНБ уже предупредил, что, вернувшись в Бишкек, он будет отвечать по закону.
Источник - Kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!