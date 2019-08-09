В Туркменистане должникам за коммунальные услуги отказывают в выдаче документов

В Туркменистане увеличивается список официальных документов и справок для получения которых у населения требуют подтверждения отсутствия задолженности.

В Туркменистане увеличивается список официальных документов и справок для получения которых у населения требуют подтверждения отсутствия задолженности.

Как сообщает корреспондент Азатлыка в Мары, сотрудники городской администрации сообщают обращающимся за справками и документами гражданам о необходимости предъявления квитанций об оплате коммунальных услуг.

​- Сегодня в 8:50 утра у здания ЗАГСа в Мары стояли около 14 человек, к открытию к 9 часам подошли еще около 20 человек. Учреждение выдает свидетельства о браке, о разводе, свидетельства о рождении и смерти. Очередь продвигалась быстро, заходившие в кабинет сразу же выходили, вскоре появилась сотрудница, которая объявила, чтобы люди не стояли в очереди напрасно, потому что для получения документов необходимо предъявить справку об отсутствии задолженности по квартплате, газ, свет и воду. Она сообщила, что должникам справки не будут выдаваться , - сообщил 8 августа корреспондент Азатлыка в Мары. По его словам, сотрудники ЗАГСа объясняют свое требование наличием нового распоряжения.

​Власти Туркменистана продолжают осуществлять меры по выявлению должников и принуждению население оплачивать коммунальные услуги. Накануне сотрудники ряда госучреждений Лебапского и Марыйского велаятов были информированы о том, что для получения заработной платыбудут вынуждены предъявлять по месту работы справку об отсутствии задолженности по квартплате, а том числе за свет, газ и воду.