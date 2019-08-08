Для силовых структур КР пробил «час Х» - эксперт

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выступил на внеочередной сессии Жогорку Кенеша в связи с напряжённой ситуацией в стране.

Глава государства напомнил, что Алмазбека Атамбаева подозревают в нескольких преступлениях и три раза вызывали на допрос.

По его словам, вчера Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий.

«В ходе спецоперации, несмотря на заявление сторонников бывшего президента, что власть сдалась, было принято решение не организовывать отправку силовых структур. Такое решение было принято, чтобы сохранить стабильность и во избежание дестабилизации ситуации в стране. Мы не дадим дестабилизировать ситуацию в стране и делить народ, для этого у нас хватит политической воли», - сказал Жээнбеков.

Как подчеркнул президент, если раньше Атамбаев приглашался на следствие в качестве свидетеля, то теперь он фигурирует в статусе подозреваемого в особо тяжких преступлениях.

Стоит отметить, что в своей речи Сооронбай Жээнбеков воспользовался случаем и выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибшего спецназовца. Напомним, вчера, 7 августа, вечером в доме экс-президента Алмазбека Атамбаева произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников бывшего президента, в результате погиб замруководителя спецподразделения ГКНБ «Альфа» Усен Ниязбеков.

В связи с неудавшейся попыткой штурмовать дом Атамбаева председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев заявил, что готов уйти в отставку. С его слов, он написал соответствующее заявление.

Но в связи с этим Сооронбай Жээнбеков отметил, что получил от главы ГКНБ заявление об отставке, но не позволил ему уйти. А дальше заявил следующее: «Легко уйти в отставку в тяжелое время. Сейчас надо не уходить в отставку, а обеспечить безопасность», - сказал президент.

Как заявил эксперт по странам Центральной Азии и Ближнему Востоку, публицист Андрей Назаров, «Президент КР принял верное решение. Как можно в кризисной ситуации отпускать главу столь ключевого ведомства! А Орозбеку Опумбаеву как раз представился шанс проявить себя на высоком посту. Я не думаю, что он, когда получил данное назначение, рассчитывал спокойно провести своё время. Это ответственный пост, который требует от человека много серьёзных качеств. Главное - это оперативное мышление в кризисных ситуациях. Готовность принимать взвешенные решения. А также быть готовым работать 24 часа в сутки, когда того требуют обстоятельства. Важно сейчас - реабилитироваться и показать свою дееспособность, а уже потом принимать какие-то решения. Учитывая нынешнюю ситуацию, президенту попросту не хватит времени так скоро и оперативно подыскать необходимую замену. Сооронбай Жээнбеков как раз проявил свою волю и не стал принимать столь абсурдного решения. Теперь он будет ждать контрмер от главы ГКНБ в связи с таким серьёзным провалом».

В заключении Президент КР призвал кыргызстанцев к единству, а также способность проявить терпение. Затем он поблагодарил депутатов, что дали возможность выступить с трибуны.

«Важно было выступить перед парламентом именно в эти минуты. Но главное - прямо сейчас найти решение этой сложной задачи. Я думаю, что у грамотного и готового политического лидера существует как «план А», так и «план В». Уверен, что окружение президента Жээнбекова сейчас работает, не покладая сил. Чисто теоретически можно разрешить кризис даже до его наступления. Здесь уже должны постараться представители силовых структур. Именно для них пробил «час Х», - отмечает эксперт.

Источник - Кабар