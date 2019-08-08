Силовик, получивший ранение в Кой-Таше, рассказал подробности прошедшей ночи 

Один из силовиков, получивший ранение этой ночью, рассказал, что произошло.
Видео разговора со спецназовцем было опубликовано на YouTube канале Улукбека Карыбека уулу.
Мужчина поделился, что изначально они стреляли резиновыми пулями в воздух. Между тем, на тот момент, по данным Минздрава КР, были ранены свыше 10 человек, в том числе журналистка Аида Джумашова.
«Когда мы направились в 3-х этажный дом, в нас начали стрелять боевыми пулями, - отмечает боец. – Те, кто получил ранение, их сразу отвезли в больницу. Люди собрались, не захотели разговаривать. Начали бить камнями, сделали «коктейль Молотова» и им кидались. Сказали, будем разговаривать по-тихому и начали избивать».
С его слов, это ночью в Кой-Таше были и пьяные, взрослые, молодые, а в руках отдельных граждан были дробовики.
«Мое состояние тяжелое. Голова разбита, руки сломаны, ноги зашиты, лежу с сотрясением», - сообщает о своем состоянии мужчина.
На вопрос корреспондента, что было в доме на момент трагедии, унесшей жизнь человека, раненый замечает, что их сначала били, потом заперли. Выпускали, кому нужна была экстренная помощь.
«Пришел высокий мужчина с бородой, возможно, их главарь, они начали беседовать со спецназовцем (прим. – который позже был убит), начали заходить сзади люди с камнями. Мы поднялись на второй этаж, они ушли на кухню, больше мы их не видели. Узнал, что он умер уже здесь, в больнице», - вспоминает он.
Напомним, вчера вечером в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников экс-президента. В результате погиб 22-летний спецназовец и более 40 человек получили ранения. Также среди пострадавших начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов, ему попал камень в голову. Врачи борются за его жизнь.
Источник - КАБАР
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