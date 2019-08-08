Заместителя директора Гослесхоза, которого задержали со взяткой, освободили от должности

Арсен Рыспеков освобожден от должности заместителя директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.
Информацию Kaktus.media подтвердил сам Рыспеков.
По его словам, распоряжение об освобождении от занимаемой должности премьер-министр подписал 2 августа, однако документ поступил в агентство только сегодня.
"Нам документы приходят по почте, видимо, это заняло какое-то время", - предположил он.
Рыспеков не уточнил, с какой формулировкой его освободили от должности, но уверен, что решение не связано с арестом директора агентства Абдыкалыка Рустамова.
Он отметил, что ранее не получал выговоров или замечаний и в целом удовлетворен своей работой на посту заместителя директора.
Напомним, должность замглавы госагентства Рыспеков занимал с июля 2016 года.
30 июля ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий с поличным при получении взятки в размере $2 000 задержаны директор агентства Абдыкалык Рустамов и его помощник А. И. По информации ГКНБ, чиновники "требовали от иностранного гражданина взятку за положительное решение вопроса о предоставлении земельного участка площадью 5 га из земельного фонда Иссык-Кульского лесного хозяйства в Ананьево. Суд оставил их в СИЗО до октября.
Сейчас обязанности директора выполняет заместитель Элдияр Шерипов.
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