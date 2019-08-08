Мужчину подозревают в вымогательстве $7 тыс. у директора компании по перевозкам

По факту мошенничества задержан гражданин КР.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности.
31 июля 2019 года ГКНБ в ходе оперативно-следственных мероприятий по факту мошенничества был задержан гражданин КР К. А.
Установлено, что К. А., в целях личного обогащения, пользуясь временными проблемами по обеспечению общественным транспортом жилмассива "Колмо" Бишкека, которые уже были решены, обманным путем вымогал у директора одного из ОсОО в Бишкеке $7 тыс. за положительное решение вопроса, касающегося деятельности частной компании.
Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 204 "Мошенничество" УК КР.
Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.
Ведется следствие.
Отметим, недавно произошел скандал с маршрутом №5. Жители жилмассива "Колмо" были возмущены запретом на этот маршрут и даже выходили на митинг.
Китайская компания заключила с мэрией Бишкека договор, взяла кредит в $1 млн в банке и привезла из Китая 18 новых автобусов с кондиционерами. Но как только общественный транспорт должен был выйти на линию - от жилмассива "Колмо" до 12-го микрорайона, мэрия расторгла договор с поставщиком. Жители района, для которого был предназначен маршрут, вышли на митинг и стали требовать от мэрии сдержать свои обещания. После переговоров руководства муниципалитета с компанией "Шыдыр Жол Кей Джи" последней поставили условия и разрешили заниматься перевозками. Вчера, 31 июля, сообщалось, что новым автобусам, следующим по маршруту №5, вновь не дают выйти на линию.
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