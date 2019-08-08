Комитет OОН по правам человека признал факт применения пыток к кыргызстанцу. Спустя 7 лет

Комитет OОН по правам человека признал факт применения пыток и жестокого обращения в отношении гражданина Кыргызстана.

Об этом сообщают представители Джалал-Абадской правозащитной организации "Справедливость".



В своих рекомендациях от 5 июля 2019 года комитет призвал Кыргызскую Республику расследовать факт применения пыток и возместить компенсацию жертве пыток Назаралиеву Улану. Комитет вынес соображения спустя почти семь лет после случившегося.

Что произошло



В ноябре 2012 года в ИВС ОВД Джалал-Абада случился бунт заключенных. Они выразили недовольство условиями содержания в ИВС ОВД Джалал-Абада. Бунтовщики были избиты вызванным нарядом милиции. Позже на телах заключенных были зафиксированы следы от побоев, порезы на руках и шее.

На избиения и издевательства милиционеров пожаловались 42 арестанта. Затем жалобщиков осталось шестеро, трое из которых несовершеннолетние.

До конца отстаивал свою позицию, а именно требование привлечь к ответственности сотрудников милиции, подвергших его пыткам и бесчеловечному отношению, сопряженным с унижением его чести и достоинства, лишь Назаралиев Улан. Его интересы представлял адвокат правозащитной организации "Справедливость" Сардор Абдухалилов.

"Поводом для обращения в Комитет ООН послужило то, что были исчерпаны все доступные средства правовой защиты на национальном уровне - все этапы досудебной и судебной защиты", - сказал адвокат "Справедливости".

По результатам прокурорских проверок на жалобы Назаралиева выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, несмотря на то что на четвертые сутки после избиения у жертвы резко ухудшилось состояние здоровья. Подсудимый испытывал сильную головную боль, боль в области почек и при мочеиспускании. Позже ему был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и гипертония. У него наблюдались тошнота, позывы к рвоте и эмоциональная нестабильность.

Спустя семь лет



И вот спустя почти семь лет после случившегося Комитет ООН признал факт применения пыток и жестокого обращения в отношении Назаралиева Улана и призвал власти Кыргызстана соблюдать Пакт о гражданских и политических правах.

В соответствии с подпунктом а) пункта 3 статьи 2 этого Пакта государство-участник обязано обеспечить автору эффективное средство правовой защиты.

"Средство правовой защиты должно включать в себя проведение беспристрастного, эффективного и тщательного расследования обстоятельств применения пыток в отношении жертвы, привлечение к судебной ответственности виновных и предоставление полного возмещения, включая надлежащую компенсацию".

Теперь Комитет должен получить от государства-участника в течение 180 дней информацию о мерах, принятых в целях реализации настоящих соображений. Кроме того, Комитет просит государство-участника опубликовать настоящие соображения, перевести их на официальные языки государства-участника и обеспечить их широкое распространение.



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