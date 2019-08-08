Сапар Исаков назвал показания Каныбека Иманалиева лживыми и потребовал доказательств

Депутат сказал, что на него не оказывали давления при рассмотрении соглашения с ТВЕА

Бывший премьер-министр Сапар Исаков назвал лживыми показания депутата Каныбека Иманалиева по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщают в пресс-службе СДПК.

Сегодня в Свердловском районном суде продолжается судебный процесс по этому делу.

Выступающий в качестве свидетеля Каныбек Иманалиев заявил, что Сапар Исаков встречался с представителями китайской компании ТВЕА 18 раз.

«Ранее вы утверждали, что я встречался с представителями китайской компании 18 раз. Вы лжете, - возразил экс-премьер. - Я так много не встречался. Позже вы сообщили, что я встречался 40 раз. Предоставьте, пожалуйста, документы о встречах».

Кроме того, Иманалиев сказал, что делал личное замечание по решению о ратификации соглашения с TBEA. Однако позже Жанторо Сатыбалдиев показал документ без какого бы то ни было замечания депутата.

Также народный избранник признался, что при рассмотрении соглашения на него не оказывали давление из Аппарата Президента.

Пресс-служба СДПК



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