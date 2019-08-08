MegaCom подписал договор о сотрудничестве с Российско-Кыргызским фондом развития

Финансирование РКФР направят на приобретение компанией телекоммуникационного оборудования
Компания MegaCom и Российско-Кыргызский фонд развития объявили о совместном сотрудничестве. Соответствующий договор о финансировании со стороны фонда подписали генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов и председатель правления РКФР Эркин Асрандиев.
Финансирование РКФР направят на приобретение компанией MegaCom телекоммуникационного оборудования, чтобы расширить охват сети и улучшить качество обслуживания абонентов.
«По согласованной договоренности с Российско-Кыргызским фондом развития компании выдается кредит с 4-процентной ставкой. Ранее эта цифра была намного выше – 18 процентов, - отметил генеральный директор Акылбек Жамангулов. – Нам как государственной компании очень важно подобного рода партнерство. Полученные финансовые средства будут направлены на развитие сети MegaCom, улучшение голосовой связи, мобильного интернета во всех уголках Кыргызстана. Думаю, таким образом, мы идем в правильном направлении цифровизации страны».
Процесс приобретения технического оборудования для национального мобильного оператора пройдет под наблюдением независимой международной аудиторской компании. Партнеры отметили, что данный проект внесет положительный вклад в процесс развития цифровой инфраструктуры Кыргызстана в рамках Года развития регионов и цифровизации страны.
Vesti. KG
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