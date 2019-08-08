В глазах Чодуева заведующая отделом является «замминистра»?

В Министерстве сельского хозяйства может разгореться международный скандал.

Об этом пишут пользователи социальных сетей. Поступило приглашение на сотрудника в ранге заместителя министра для участия в ежегодной международной ярмарке «Морской шелковый путь в XXI веке», который состоится в Китае. Сообщается, что приглашающая сторона возьмет на себя расходы на дорогу, питание и прочее. Ярмарка пройдет 23-26 августа. Стало известно, что министр Чодуев не отправил туда одного из заместителей, а желает отправить туда «близкую» к нему Анаркуль Беккулиеву, заведующую отделом экспорта. А с каких пор заведующая отделом сопоставима с замминистра? Здесь возникает большой вопрос. Кроме того, она получила документ, мол, ее должность сопоставима с рангом замминистра. Интересно то, что эту липовую справку Чодуев не стал сам подписывать, а вынудил заместителя Исаева это сделать. Китайская сторона осталась недовольна такой справкой и отправила запрос в Министерство иностранных дел. Выяснилось, что Амангельди Исаев является одногруппником и другом премьер-министра Абылгазиева.

Источник: газета «Багыт.kg» №29 от 07.08.2019 / стр. 2, gezitter.org