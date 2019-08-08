Собравшаяся сторона в Солтон-Сары сообщила, что готовится перекрыть дорогу

Собравшийся в Солтон-Сары народ начал спускаться в низовье для перекрытия дороги.

Как сообщает корреспондент «Азаттыка», вдоль автотрассы Бишкек — Торугарт у села Кара-Чий установлено 8 юрт.

Примерно 600-700 человек, недовольных китайской компанией Jhong Ji Mining, осваивающей золоторудное месторождение Солтон-Сары, выступили 5 августа с требованием прекратить работу.

В конфликте, возникшем в тот день, пострадали 20 сотрудников компании, обратились в объединенную Нарынскую областную больницу.

Китайская компания Jhong Ji Mining получила лицензию в 2012 году в Государственном агентстве геологии для ведения добычи и геологоразведочных работ в Солтон-Сары. На ее основании планирует в этом году построить горнорудный комбинат.

Говорится о наличии около 11 тонн золота в местности, на которую выдана лицензия. В этой иностранной компании работают 160 сельских жителей. Их средняя зарплата составляет 20-25 тысяч сомов.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org