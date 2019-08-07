Новый глава таможни Торутаев оказался кадром Раима-миллиарда

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев освободил от занимаемой должности главу Таможенной службы Алмаза Онолбекова.
Согласно официальному сообщению, отставка была произведена на основании собственного заявления председателя. Онолбеков занимал эту должность с мая прошлого года. Ему не удалось наладить дела в отрасли. Напротив, сообщается, что при нем снизились показатели таможенных сборов.
Распоряжением главы правительства два дня назад главой Таможенной службы стал Алтынбек Торутаев.42-летний Торутаев является уроженцем Нарына, с 2016 года был первым заместителем Онолбекова. В таможенной службе состоит с 2007 года. С 2010 года занимал ответственные должности в Таможенной службе. Возглавлял даже таможенное управление «Ош».
Всем нам известно, что все люди, которые становятся главами Таможенной службы, находятся под влиянием Раима-миллиарда. Когда Торутаев был заместителем таможни «Ош», начальником его был Раим-миллиард. Позднее он сам стал начальником, так как Раим-миллиард стал заместителем главы Таможенной службы. В общем, этот кадр тесно работал с Матраимовым. Раим-миллиард продолжит контролировать таможню через Торутаева. Вполне возможно, что власть назначила его по предложению Матраимова.
Источник: газета «Багыт.kg» №29 от 07.08.2019 / стр. 1
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