На озере Сары-Челек запретили моторные лодки, рыбалку и убрали пирс

Бишкек, "Саясат. kg". Решением руководство Государственного агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) пирс на берегу озера “Сары-Челек” демонтирован.



Кроме того, в целях сохранения флоры и фауны, биоразнообразии и особо охраняемых природных территорий решением руководство ГАООС и ЛХ ввело строгий запрет использование моторных лодок и скутеров, а также рыбалки на озере «Сары-Челек».

Общая территория государственного природного заповедника «Сары-Челек» составляет 23 тыс. 868 га. В заповеднике обитает более 40 видов млекопитающих, 175 видов пернатых и 5 видов рыб. Произрастет более 1200 видов растений. Многие из них включены в Красную книгу Кыргызстана.