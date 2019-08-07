Почему в Нарыне 2 дня нет сотовой связи? Ответ сотовых операторов

На месторождении Солтон-Сары и по всей Нарынской области два дня нет интернет-связи.
Это подтвердили жители указанной области и корреспондент портала SUPER.KG, поехавший для освещения конфликта на месторождении Солтон-Сары.
«Нет интернет-связи у всех сотовых операторов. Иногда появляется, но быстро срывается. Мы не знаем, введены ли ограничения или дело в другом», — пишут они.
Вследствие этого мы связались с сотовыми операторами, расспросили, почему в названной области нет интернета. Представитель сотового оператора Megacom сообщил об адресном отключении электроэнергии в Нарыне, в связи с чем не хватает дающих электричество аппаратов, интернет подвергается сбою.
Ну а специалисты сотового оператора Beeline объяснили плохую интернет-связь с обилием абонентов. Сотовый оператор «О!» сказал об отсутствии интернета по Нарынской области, но не смог объяснить причину. Указанный сотовый оператор сказал о своей осведомленности по ситуации, добавил, что просит извинения у потребителей за неудобства.
Источник: SUPER.KG, gezitter.org
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