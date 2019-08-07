Посольство Китая в Кыргызстане распространило заявление о конфликте на месторождении Солтон-Сары

Сегодня, 6 августа, посольство Китая в Кыргызстане распространило заявление.
В нем посольство назвало это событие нападением на китайскую компанию.
«5 августа на месторождении, где китайская компания Zhong Ji Mining ведет работу, собрались местные жители, некоторые незаконно вторглись на территорию компании, избили сотрудников. В результате этого получили ранения десятки китайских граждан. В настоящее время посольство оказывает медицинскую помощь пострадавшим», — написано в заявлении.
Далее говорится, китайские предприятия многие годы приносят инвестиции в кыргызскую страну, ведут предпринимательство. Китайское правительство всегда требует от работающих за рубежом предприятий отслеживать местные законы.
«Произошедшее в Солтон-Сары происшествие нанесло компании большой экономический ущерб, причинило вред здоровью ее сотрудников. Китайская сторона выражает серьезную обеспокоенность этим. Мы требуем от кыргызской стороны оказания медицинской помощи китайским гражданам, расследования события, наказания виновных, приведения в порядок на справедливом и соответствующем уровне», — написано в заявлении.
Посольство Китая в Кыргызстане просит кыргызское правительство во избежание повторения вышеуказанного события обеспечить безопасность граждан указанного государства и принять меры по защите их прав.
Источник: SUPER.KG, gezitter.org
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