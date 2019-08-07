МВД частично рассказало о преступлении в Дача-СУ

Неделю назад мы писали, что количество людей, укравших телефоны в трагическом происшествии в Дача-СУ, и допрашиваемых, достигло 100 человек.
Спустя неделю МВД подало голос, подтвердило подробности события. Пока 22 сотрудника МЧС подозреваются в преступлении, допрашиваются. В отношении 6 сотрудников 31 июля судом запрещено выезжать из страны. МВД пока подтвердило только эти сведения. Остальное еще не раскрыло. Напомним, 16 января 2017 года примерно в 07:30 утра принадлежащий турецкой компании грузовой самолет марки «Боинг-747» рухнул на село Дача-СУ. В результате этой авиакатастрофы погибли 35 жителей села, а также 4 летчика. В летевшем рейсом «Гонконг – Бишкек – Стамбул» самолете находилось более 85 тонн груза. Среди вывалившихся на землю из самолета грузов были обнаружены инструкции на кыргызском языке для использования гаджетов, документы по-кыргызски для применения электронного оборудования.
Источник: Чагылган.kg, gezitter.org
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