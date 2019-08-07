Правительство теперь будет взымать существенные налоги с кафе и ресторанов?

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев предложил изменить налоговую политику в отношении представителей сферы услуг, вроде кафе и ресторанов.

Такое мнение он выразил 5 августа в ходе коллегии в Государственной налоговой службе.

«По стране насчитывается 247 тысяч налогоплательщиков. Из них 2 тысячи 145 представляют крупный бизнес. 2 тысячи 323 – средний бизнес. 242 тысячи – малый бизнес. Речь идет о представителях сферы услуг, торговых точках, кафе, ресторанах. Если присмотреться, 2 тысячи 145 представителей крупного бизнеса обеспечивают 78% бюджета. А 242 тысячи представителей малого бизнеса – всего 6%. Это надо исправить. Доходы некоторых ресторанов превышают доходы предприятий, но они платят маленькие налоги, так как работают по патенту или налоговому соглашению», — сказал он.

Председатель Государственной налоговой службы Кабыл Абдалиев заявил, что принимаются попытки отдалиться от патентной системы, что соответствующие законопроекты будут предложены правительству и парламенту.

Источник: газета «Багыт.kg» №29 от 07.08.2019 / стр. 2, gezitter.org