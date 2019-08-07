Эдиль Байсалов приступил к выполнению обязанности посла в Великобритании

Эдиль Байсалов приступил к выполнению обязанности посла в Великобритании.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Вчера, 6 августа, Эдиль Байсалов вручил копии верительных грамот заместителю директора департамента протокола МИД Великобритании Эбигейл Бойл.

Кыргызский посол отметил, что в течение своей миссии приложит усилия для дальнейшего укрепления кыргызско-британских отношений.



Напомним, в мая этого года истек срок полномочий посла Гульнары Искаковой. 28 мая Эдиля Байсалова утвердили на должность посла Кыргызстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

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