Эдиль Байсалов приступил к выполнению обязанности посла в Великобритании.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Вчера, 6 августа, Эдиль Байсалов вручил копии верительных грамот заместителю директора департамента протокола МИД Великобритании Эбигейл Бойл.
Кыргызский посол отметил, что в течение своей миссии приложит усилия для дальнейшего укрепления кыргызско-британских отношений.
Напомним, в мая этого года истек срок полномочий посла Гульнары Искаковой. 28 мая Эдиля Байсалова утвердили на должность посла Кыргызстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
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