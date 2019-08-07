Курман айт-2019. Как правильно отмечать праздник и выбирать животных для жертвоприношения

11 августа Кыргызстан отмечает праздник Курман айт. Он также называется Курбан-байрам (Курбан айт).

Редакция Kaktus.mediaвместе с отделом фатвы Духовного управления мусульман Кыргызстана подготовила советы, как правильно праздновать этот день. Вообще в исламском мире этот праздник отмечают 10 дней. В Кыргызстане праздник отмечается скромнее - от одного до трех дней.

01

С чего начинается история Курман айта?

Причина появления праздника описана в Коране и связана с жизнью пророка Ибрахима. Так, к пророку пришло видение, в котором ему было велено принести в жертву Аллаху собственного ребенка Исмаила. По Корану, сны пророков являются истиной и не могут быть подвержены сомнению. Не сумев отвергнуть веление Аллаха, Ибрахим решил исполнить волю Всевышнего и отправился с единственным сыном в долину Мина, где ныне стоит город Мекка. В момент когда Ибрахим замахнулся ножом, к нему спустился ангел и остановил его. Эта ситуация стала испытанием для пророка. В ответ на намерение пророка пожертвовать самым дорогим и ценным Аллах даровал ему милость и спустил из рая для жертвоприношения барана, не забрав жизнь ребенка. С тех пор на этот праздник режут скот.

02

Почему Курман айт назначен именно на 11 августа?

Праздник имеет переходящую дату. И зависит от другого большого мусульманского праздника - Орозо айта. Курман айт отмечается на 70-й день после окончания Орозо. Точная дата праздника определяется по лунному календарю и положению небесного тела на момент определения даты. Поэтому дата праздника может отличаться в разных странах. Руководит вопросом назначения даты праздника Духовное управление мусульман Кыргызстана.

03

Как правильно отмечать Курман айт?

Те, кто знаком с исламом близко, давно знают, как отмечать праздник. Верующие соберутся на Старой площади на праздничную молитву, которую проведет ДУМК. По окончании молитвы и завершении проповеди имама (священнослужителя) верующие посещают кладбища, чтобы почтить память умерших. До праздничного намаза не рекомендуется есть, лучше сделать это после прочтения молитвы. Но самая главная часть праздника - жертвоприношение. Принести животное в жертву можно как за живых, так и за мертвых. Считается правильным угощать мясом в этот день всех людей, в том числе и немусульман.

04

Кто должен совершать жертвоприношение?

Покупать жертвенный скот для забоя может любой человек (и мужчина, и женщина), который может себе это позволить. По шариату материально обеспеченным считается тот мусульманин, который обладает имуществом, равным 85 г золота (это так называемый нисаб). Причем в это имущество не входит дом, необходимые предметы быта. Нисабом может быть товар, предметы роскоши, свободные деньги и т. д. Желание сделать жертву должно быть искренним. Если человек, от имени которого совершено жертвоприношение, не может сам присутствовать в момент проведения обряда, ему следует дать свое разрешение на закалывание доверенному лицу.

Иногда бывает так, что одна семья покупает одно жертвенное животное и приносит его в жертву со стороны всей семьи, считая, что таким образом ответственность исполнена. Но это неверно. Если каждый член семьи владеет нисабом, то все они должны со своей стороны принести жертву. Если кто-то собирает деньги, чтобы купить дом или машину или еще что-нибудь и сумма этих денег равна или превышает нисаб, то такой человек обязательно должен принести жертву.

05

Какие виды животных можно приносить в жертву?

В праздник в жертву можно приносить верблюда, верблюдицу, быка, корову, буйвола, буйволицу, барана, овцу, козла, козу. Помимо перечисленных животных, никакое другое животное в жертву приносить нельзя.

Мелкий скот может быть принесен в жертву только со стороны одного человека. А крупный может быть принесен в жертву как со стороны одного человека, так и со стороны нескольких человек. Максимальное количество людей, которые объединяются, чтобы принести в жертву одно животное, - семь. К примеру, несколько человек могут купить одну корову и принести ее в жертву с условием, что у всех будет намерение курбан (принести жертву). Если же хотя бы у одного из участников в совместном жертвоприношении будет другое намерение, то курбан не будет принят Аллахом. Если одну корову принесут в жертву, например, 8 человек, то этот курбан будет являться недействительным. Доля каждого участника должна быть не меньше одной седьмой части. Если доля хотя бы одного из участников будет меньше одной седьмой части, то такое жертвоприношение будет тоже недействительным. Один участник жертвоприношения может взять несколько долей.

06

Как выбирать жертвенное животное?

О том, как выбирать животное для праздника, подробно можно прочитать здесь.Крупный рогатый скот (корова, бык) должен быть двух лет, козы должны быть двухгодовалыми, а овцы должны быть годовалыми. Если овца достигла возраста шести месяцев и если у нее выпали зубы, то и она пригодна для жертвоприношения. Жертвенное животное должно быть здоровым. Однако годится животное и с небольшими дефектами:

у которого слабое зрение; у которого рассечено ухо; у которого ухо порвано, но не оторвано; самка, даже если она много раз приносила приплод; некастрированный самец; животное, у которого маленькие уши; слегка прихрамывающее, недостаточно упитанное; животное, у которого слезятся глаза; животное с клеймом; животное, которое не видит по ночам, но в дневное время видит.

07

Если недостатки у жертвенного животного обнаружились после покупки?

К сожалению, бывает и такое. Если делающий жертву беден, то для него будет достаточно зарезать данное животное. Если делающий курбан состоятельный, то он должен купить для курбана другое животное. Если недостаток обнаружился непосредственно во время закалывания, то ничего страшного. Можно приносить жертву спокойно.

08

В какой срок делается жертвоприношение?

Лучше всего совершать жертвоприношение в первый день. Но можно на второй и третий день. Можно резать как днем, так и ночью при хорошем освещении. При плохом освещении ночью резать нежелательно. До намаза начинать резать нельзя. Если кто-то заколол свое жертвенное животное до айт-намаза, то оно не будет считаться в качестве курбана, а будет просто мясом, и надо будет заново делать жертву.

09

Что делать со шкурой жертвенного животного?

Если кто-то сам не может зарезать и для этого нанял мясника, то шкуру жертвенного животного и другие его части нельзя давать мяснику как плату за его услугу. Если же кто-то уже отдал как плату мяснику, то надо стоимость этой шкуры отдать бедным, неимущим. Шкуру жертвенного животного можно отдать бедным, неимущим мусульманам или продать ее и отдать им деньги, а можно оставить себе, для личного пользования. В случае если кто-то продал шкуру, он должен отдать деньги, вырученные от продажи, только бедным и неимущим.

10

Что делать с мясом жертвенного животного?

Мясо можно оставить полностью себе, а можно полностью раздать, но желательно тушу разделить на три части. Одну часть оставить себе, вторую часть раздать бедным и нуждающимся, а третью часть приготовить и позвать гостей. Жертвенное мясо нельзя продавать, но на бедных иногда такой запрет не распространяется. Мясо можно раздавать как мусульманам, так и немусульманам.

11

Как отмечается праздник Курман айт?

Люди приглашают к себе гостей или же сами идут в гости. Праздничные блюда готовятся как из жертвенного мяса, так и из обычного. На столе могут быть сладости, фрукты, но никакого алкоголя.

12

Можно ли дарить подарки?

На праздник можно дарить ценные подарки - вещи, предметы быта и деньги. Но это не является обязательным условием проведения праздника.

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