Мужчина домогался полуторагодовалой племянницы. Родители отказались от претензий

Свердловский районный суд Бишкека приговорил 20-летнего Н.у.М. к 20 годам лишения свободы по статье «Насильственные действия сексуального характера».

В приговоре указывается, что Н.у.М. приехал в столицу из Ошской области и временно проживал у своего брата. Воспользовавшись тем, что мать ребенка занята во дворе, а отец спит, обвиняемый отнес девочку на второй этаж и стал домогаться.

«После того как подсудимый удовлетворил свои половые потребности, отнес девочку на первый этаж. Милицию родители вызвали после того, как мать ребенка увидела сперму в ее памперсах. В ходе судебного заседания обвиняемый частично признал свою вину. По его словам, он действительно играл с девочкой, и в один момент у него возникли половые потребности, что произошло дальше, сам не понял», — указывается в приговоре суда.

Во время судебного заседания родители девочки сообщили, что претензий к родственнику не имеют и ими было написано встречное заявление.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/125548/