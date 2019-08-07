Депутат Гульшат Асылбаева скрыла от налоговиков доли владения в двух компаниях

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс» Гульшат Асылбаева скрыла в своих налоговых декларациях доли владения в двух ОсОО — «Джун Соу» и «Коньячный дом».

Об этом сообщает сайт «Декларатор».

Как отмечается, депутат в парламенте поднимала вопрос, связанный именно с той сферой, в которой она занималась бизнесом.

Журналисты изучили сведения о доходах и имуществе, которые парламентарий сдавала в Налоговую службу, за три года (2015, 2016 и 2017-й). И обнаружили практически пустые декларации.







Из отчетов Гульшат Асылбаевой следует, что ее доходы составляли 2,1 миллиона сомов в 2015 году, 655 тысяч сомов — в 2016-м, 697 тысяч сомов — в 2017-м. Из имущества у депутатки — одна квартира плащадью 123 квадратных метра и коттедж — 74 квадратных метра. У ее родственников ничего нет.

Согласно базе данных Минюста и других государственных органов, депутат Асылбаева в настоящий момент является соучредителем в ОсОО «Джун Соу». Но в налоговой декларации это не отражено.

Компания «Джун Соу» зарегистрирована в Бишкеке 16 октября 2014 года по улице Мурманской, 250/1. Кроме нардепа, учредителями значатся Душебаев Азат Кенешбекович (очевидно, сын бывшего главы ГКНБ Кенешбека Душебаева) и Ху Ии, предположительно, гражданин Китая. Основной вид деятельности компании — неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.

Во второй компании — «Коньячный дом» — Гульшат Асылбаева оставалась соучредителем, уже будучи депутатом Жогорку Кенеша, до 29 декабря 2015-го. Эти сведения она тоже не указала в декларации за тот год.

Вместе с Асылбаевой соучредителями «Коньячного дома» были ОсОО «Кыргыз коньягы» и Голубина Ольга Александровна. Эта компания занимается оптовой торговлей алкогольными и другими напитками. За три года (с 2013 по 2015-й) выплатила в бюджет крупные суммы налогов на общую сумму более 11 миллионов сомов. В том числе свыше 3 миллионов сомов выплачено в 2015 году.

Журналисты напоминают, что весной 2017 года Гульшат Асылбаева подготовила законопроект о введении в стране Единой государственной автоматизированной информационной системы алкогольной продукции — ЕГАИС. Нардеп заверила, что это позволит пополнить бюджет государства на 1,4 миллиарда сомов. Закон приняли, но система не заработала до сих пор.

Ссылка: https://24.kg/vlast/125536/