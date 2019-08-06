После конфликта на месторождении Солтон-Сары в КР в больницу поступило 20 человек

В результате конфликта на месторождении Солтон-Сары 6 августа около 4:30 в Нарынскую областную объединенную больницу поступили 20 человек.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, у них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.

«Состояние у всех пострадавших оценивается врачами как стабильное. Соответствующее лечение получают, всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения обеспечены», - сообщили в Минздраве.

По данным МВД, «в настоящее время ситуация в Нарынском районе стабильная, совместно с местными органами власти проводятся разъяснительные работы».

Жители Нарынской области продолжают требовать вывода сотрудников и техники китайской компании Jhong ji Mining с месторождения Солтон-Сары. Как сообщил в 9.00 с места событий корреспондент «Азаттыка», на встречу с собравшимися прибыли первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев и председатель ГСИН Мелис Турганбаев.

Чиновники совместно с местными властями предприняли попытки провести переговоры с собравшимися местными жителями, однако те выдвинули требования - «вывести с территории месторождения сотрудников китайской компании и остановить работы». Местные жители грозятся сами сделать это, если власти не выполнят их требование за 3 часа.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по ситуации на месторождении Солтон-Сары. Абылгазиев поручил тщательно разобраться во всех обстоятельствах инцидента и усилить информационно-разъяснительную работу среди населения.

Напомним, 5 августа у месторождения Солтон-Сары собрались около 500 человек, они требовали, чтобы сотрудники китайской компании покинули Солтон-Сары. Как сообщил корреспондент «Азаттыка» с места событий, в итоге на месте возник конфликт, и местные жители избили сотрудников горнодобывающей компании.

Это стало продолжением инцидента, произошедшего 3 августа. Тогда пострадали двое жителей села Оттук, которые сейчас находятся в Нарынской областной больнице. А 12 представителей китайской компании сопровождены на допрос в отделение внутренних дел Нарынского района. 4 августа на стихийный пикет вышли около 30 животноводов, которые выдвинули обвинения против китайских горнодобытчиков и потребовали «наказать виновных по всей строгости закона».

Компания Jhong ji Mining получила лицензию на геологоразведку и разработку месторождения Солтон-Сары в 2012 году. В этом году она планирует строительство комбината. Запасы золота на месторождении оцениваются в 11 тонн. В компании работает около 160 местных жителей. Средняя заработная плата на предприятии составляет 20-25 тысяч сомов.