Кыргызстанский бизнесмен обвинил своего партнера в рейдерском захвате

Пострадавший заявил, что его коллега не только подставил его, но и нанес материальный ущерб государству

Основатель «ЭКО Лифт» Жума Абдулаев заявил о рейдерском захвате своей компании.

В незаконном присвоении предприятия он обвинил своего бизнес-партнера Нурлана Чолоева.

Намереваясь сохранить свой бизнес и деловую репутацию, Жума Абдулаев написал заявление в правоохранительные органы и обратился к кыргызстанцам:

«Я - основатель двух компаний по поставке и производству лифтового оборудования в Кыргызской Республике.

Наладил свой бизнес в 2014 году. С декабря 2016 года приступил к производству кабин и противовесов, а также других технических деталей лифтов. Одним из первых наладил тут производство лифтового оборудования, получил на ОсОО «ЭКО Лифт» сертификат соответствия ЕАЭС. Начав практически с нуля, добился немалых успехов.

Однако из-за кризиса в строительном секторе в 2016-2017 годах пришлось работать по бартеру. Из-за проблем с ликвидностью бартерных активов и проблем внутреннего характера в компании с января 2017 года я начал искать партнера, чтобы решить тактические проблемы по исполнению обязательств и приступить реализации к стратегии развития компании с выходом на экспортные рынки», - начал Абдулаев.

По словам предпринимателя, с Нурланом Чолоевым он познакомился в июне 2018 года.

«Мой давний знакомый Толон Байсалбаев познакомил меня с Чолоевым Нурланом Мамбетакуновичем и порекомендовал его, - рассказал бизнесмен. - Чолоев принял мое предложение. Ознакомившись с предприятием, он попросил дать письменное коммерческое предложение и согласился для начала вложить 100 тысяч долларов США с последующим увеличением инвестиций до 500 тысяч долларов США.

В качестве гарантии и доказательства чистоты его намерений он даже предоставил свою квартиру для проживания учредителю ОсОО «Эко Лифт» Давтаевой Л. З.

Кроме того, Чолоев попросил предоставить ему все договоры на поставку, общую бухгалтерскую документацию и расписать расшифровку назначения инвестируемых средств. Согласно нашим с ним договорённостям, Чолоев обязался оплатить все долги компании из ожидаемой прибыли по текущим сделкам, а также собственных средств, которые он собирался инвестировать».

Некоторое время спустя Чолоев взялся вести переговоры по проблемным контрактам, а также решать проблему с налоговой задолженностью ОсОО «Стоккер».

Все вышеперечисленные договорённости, по словам Абдулаева, были достигнуты на условиях, что 49% доли в ОсОО «Эко лифт» переходит Чолоеву, а 51% остается за учредителем Давтаевой Л.

3 июля 2018 года партнеры якобы договорились о перерегистрации ОсОО «ЭКО лифт», однако Чолоев потребовал себе 51% доли в ОсОО «ЭКО лифт», ведь он рискует как инвестор.

«Данный момент хоть и вызвал у нас с Байсалбаевым недоумение, но в конце концов пришлось согласиться, так как ситуация в компании была сложная, - признался Абдулаев. - Так, 3 июля 2018 года частный нотариус Первомайского нотариального округа Тулеева Н.Б. засвидетельствовала подписи в учредительном договоре между Чолоевым Н.М и Давтаевой Л.З.».

Между тем, автор обращения заявляет, что Чолоев занял пост генерального директора компании, а ее основатель стал его заместителем по развитию компании. Отныне Чолоев, по словам Жумы Абдулаева, принялся самостоятельно подписывать договоры с клиентами.

«Сразу после подписания нового учредительного договора Чолоев в качестве соучредителя и генерального директора ОсОО «Эко Лифт» подписал с ОсОО «Таск Форс инновейшн» контракт по замене лифта в Ленинском акимиате, выписал уже от своего имени счет на оплату и получил поступившую предоплату в сумме 15 тысяч долларов США.

8 июля 2018 года мы с Чолоевым провели общее собрание с нашими сотрудниками, в котором я его представил его коллективу как партнера и генерального директора ОсОО «ЭКО Лифт».

Первый сигнал я получил на этом же собрании, когда Чолоев отказал в выплате остатка заработной платы некоторым сотрудникам, сказав, что эту проблему мы будем решать по мере поступления денег от новых контрактов.

После такого разговора многие сотрудники сразу же уволились. Мы потеряли кадры, которые готовили не один год. Тем не менее мы составили план работ, провели инвентаризацию ТМЗ, расставили приоритеты по обязательствам, которые нужно срочно выполнить».

Спустя время Чолоев якобы сам начал встречаться с заказчиками, ознакомился с текущим положением дел, везде дал обещания и гарантии в самые кратчайшие сроки выполнить все обязательства по договоренностям.

Например, по словам Жумы Абдулаева, он встретился с начальником УКС мэрии Бишкека, представился генеральным директором «ЭКО Лифт», договорился с генеральным подрядчиком по замене муниципальных лифтов ОсОО «Бейне строй» (его представлял учредитель Карымов А.).

Абдулаев заметил, что поведение партнера по бизнесу Чолоева изменилось после встречи с поставщиками в Турции и посещения заводов-производителей комплектующих лифтового оборудования.



«Во время этой поездки Нурлан Чолоев встретился ещё и с другими производителями, на которых его вывел мой заместитель по ОсОО «Стоккер» Талант Токтосунов, - объяснил он. - После возвращения из Турции Чолоев начал общаться с нашими сотрудниками через Таланта, определять для себя «нужных» и «ненужных».

Также получив у Таланта контакты производителей, встретился с их представителями и договорился о сотрудничестве».

После якобы выяснилось, что договор аренды производственного помещения на улице Льва Толстого 210 он тайно переписал на свое ОсОО «Тезком ЛТД». На вопрос Абдулаева, почему он это сделал, тот ответил, что так будет безопаснее, пока не «утрясутся» все проблемы ОсОО «Стоккер» и ОсОО «ЭКО Лифт».

«Однако истинные причины, как я уже начал догадываться, заключались в том, что Чолоев решил присвоить бизнес, - написал бизнесмен. - Он не раз всячески меня уверял, что он не оставит меня с проблемами и по мере накопления оборотов решит все проблемы.

Также он попросил, чтобы я подписал трёхстороннее соглашение по старым обязательствам. Но там были только те, в которых была прибыль и перспектива новых сделок, а сделки, по которым оплата не ожидалась, он оставил. На мои вопросы он всегда отвечал, что все решим со временем, однако вскоре начал избегать разговоров о «проблемных» контрактах».

На сегодняшний день в отношении Жумы Абдулаева возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако он уверяет, что Нурлан Чолоев подставил его.

«В конце августа 2018 года произошёл инцидент с компанией «АДЕ», - говорит Абдулаев. - Во время предыдущих переговоров с этой компанией в моем присутствии Чолоев всячески уверял, что выполнит обязательства по ним, тем более что оставалась лишь небольшая часть работы.

Однако, во время последнего разговора он в грубой форме, выражаясь матерными словами, выгнал представителей компании «АДЕ» из своего офиса, сказав, что не имеет к их требованиям никакого отношения и велев разбираться со мной.

Кроме того, за все это время Чолоев не сдал документы ОсОО «ЭКО лифт» на перерегистрацию в Министерство юстиции КР, постоянно оправдываясь, что юрист уехал то ли на умру, то ли на хадж, и надо его подождать.

При этом все это время он не давал мне возможности работать, ведь печать и документы оставались у него. Опасаясь его непорядочности, я тоже не приводил к нему новые контракты. Только в начале сентября 2018 года я, наконец, забрал у него документы, но один контракт он уже успел подписать.

Своими противозаконными действиями Чолоев умышленно нанес ущерб не только моей компании, но и государству в виде неуплаченных налогов.

Отказавшись от основных обязательств ОсОО «Стоккер» и «ЭКО Лифт», Чолоев выбирал только те контракты, по которым ожидается оплата. Тем самым он нанес непоправимый урон моей деловой репутации, поскольку, сославшись на него, я обещал кредиторам в ближайшее время завершить выполнить обязательства.

Я обвиняю Чолоева Нурлана Мамбетакуновича в рейдерском захвате моего предприятия, мошенничестве в особо крупном размере, нанесении материального и морального ущерба, упущенной выгоде и не уплате налогов государству», - заключил Абдулаев.

VESTI.KG