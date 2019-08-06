Абылгазиев: Кафе, рестораны платят мало налогов

Глава правительства в своем слове отметил нижеследующее.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на прошедшем сегодня собрании в Государственной налоговой службе предложил изменить налоговую политику в отношении таких заведений обслуживания, как рестораны, кафе.

Глава правительства в своем слове отметил нижеследующее.

— В стране имеется 247 тысяч налогоплательщиков. Из них 2 145 – в большом бизнесе. 2 323 – средний бизнес. Ну а 242 тысяч малый бизнес. Это оказание услуг, торговые центры, рестораны, кафе и другие в данной сфере. Мы посмотрели, 2 145 объектов крупного бизнеса несут на себе бремя 78% бюджета. А налоги, выплачиваемые 242 тысячами малого бизнеса всего 6%. Это надо исправить. Зарабатываемые доходы некоторых ресторанов превышают прибыль некоторых предприятий. Но они работают по патенту и налоговому соглашению, платят мало налогов.

Новый председатель Государственной налоговой службы Кабыл Абдалиев сообщил о принимаемых мерах по уходу от патентной системы. Он дополнил, что по данному поводу предложат законопроект правительству и парламенту.

Источник: Чагылган.kg, gezitter.org