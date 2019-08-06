Атамбаев: Мне народ приносит скот для зареза, хлеб, мороженое, а я зарезал только одну овцу…

Об этом Атамбаев сообщил на встрече с народом в Кой-Таше.

— Спасибо народу, народ по мере своих возможностей помогает, кто-то приводит быка, кто-то кобылу.

Некоторые приносят даже деньги. Два месяца назад я продал квартиру своего младшего сына, деньги были нужны, а потом некоторые, прячась, дают свою копейку. Кто-то приносит мороженое, дает. Пекут хлеб, приносят.

С первого дня приводят овец. Я из приличия зарезал всего одну овцу. Из зарезанных овец вторая была моя.

Атамбаев не пошел на трижды выданное приглашение МВД. Он каждую субботу в Кой-Таше устраивает для собравшихся пение певцов, ставит концерты.

Источник: Чагылган.kg, gezitter. org