Атамбаев: Мне народ приносит скот для зареза, хлеб, мороженое, а я зарезал только одну овцу…

Об этом Атамбаев сообщил на встрече с народом в Кой-Таше.
— Спасибо народу, народ по мере своих возможностей помогает, кто-то приводит быка, кто-то кобылу.
Некоторые приносят даже деньги. Два месяца назад я продал квартиру своего младшего сына, деньги были нужны, а потом некоторые, прячась, дают свою копейку. Кто-то приносит мороженое, дает. Пекут хлеб, приносят.
С первого дня приводят овец. Я из приличия зарезал всего одну овцу. Из зарезанных овец вторая была моя.
Атамбаев не пошел на трижды выданное приглашение МВД. Он каждую субботу в Кой-Таше устраивает для собравшихся пение певцов, ставит концерты.
Источник: Чагылган.kg, gezitter. org
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