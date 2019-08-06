Группа «Ялла» спела, поздравляя с днем рождения Курманбека Бакиева

На портале SUPER.KG в разделе “Элдик видео» было загружено видео, отснятое на дне рождения Курманбека Бакиева в городе Минске Беларуси.
На 70-летний юбилей приехала известная узбекистанская группа «Ялла».
Там певец указанной группы подарил произведение со словами: «Горячий привет из Ташкента! Курманбек Салиевич, поздравляем вас с днем рождения! Мне хочется сказать вам множество хороших пожеланий». После этого Курманбек Бакиев выразил признательность музыкальной группе.
«Узбекистан и Кыргызстан не просто соседние государства. В Узбекистане у меня есть несколько друзей. В бытность президента Шавката Мирзиеева премьер-министром он меня встречал. Мы были в Самарканде 2 дня. От поездки туда в памяти остались лишь хорошие моменты. Поэтому, друзья, мне хочется поднять этот тост за Восточную страну, за восточных мудрецов, философов, за гостеприимство и восточный народ с чистым духовным миром. Вот с таких людей надо брать пример», — сказал он.
Источник: SUPER.KG, gezitter. org
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