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Конфликт на месторождении Солтон-Сары. В больницу поступили 20 человек

В Нарынскую областную объединенную больницу поступили 20 работников китайской золоторудной компании Zhong Ji Mining.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

 
По его данным, их привезли сегодня около 4.30.

 

«У них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Состояние у всех пострадавших оценивается врачами как стабильное. Соответствующее лечение получают, всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения обеспечены», — отметили в Минздраве.

 

Напомним, 5 августа на месторождении Солтон-Сары собрались около 300 жителей сел Нарынского района, которые озвучили требования приостановить деятельность китайской компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении. 

 

Позже между местными жителями и работниками китайской компании произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями. В результате есть пострадавшие, которые доставлены в территориальную больницу.

 

 

    
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/125446/ 

           

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