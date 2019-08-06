В Москве убили кыргызстанца

В Москве молодые парни напали на двоих кыргызстанцев, одного из них они убили.

Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По их данным, убийство произошло вечером 26 июля по улице Малые Каменщики. Трое друзей: 19-летний консультант магазина спортивных товаров, 18-летний юноша и 17-летний подросток распивали алкогольные напитки в сквере.

«Мимо них проходили двое кыргызов — 25-летний Ууал и 32-летний Алтын (имена изменены). Они возвращались с работы (оба трудятся на стройке) домой в хостел, который находится на той же улице», - пишет издание.

Как позднее пояснил один из подозреваемых, ему показалось, что кыргызстанцы были враждебно настроены. Он достал газовый баллончик и распылил им в лицо. «После этого началась потасовка и трое приятелей вытащили ножи. Оружие было у всех, но в настоящий момент еще не установлено, кто конкретно наносил удары. Однако двое ребят дали показания против своего младшего товарища», - сообщает СМИ.

В результате потасовки Ууал был убит на месте, его закололи в спину. Алтына ранили в руку и ему удалось сбежать, а подозреваемые разошлись по домам.

Через несколько дней российские полицейские при поддержке сотрудников ФСБ установили и задержали парней. При обыске у них изъяли холодное оружие, ночи, мачете и запрещенную литературу. Пострадавший опознал всех троих.

АКИпресс