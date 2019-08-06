Кабмин намерен вернуть детей кыргызстанцев из лагерей в Сирии и Ираке

Правительство проводит работу над возвращением детей — граждан КР, находящихся в «лагерях для беженцев» в Ираке и Сирии.
Как сообщили в пресс-службе правительства, под руководством вице-премьер-министра Жениша Разакова создана межведомственная рабочая группа, каждому члену которой открыта виза в Ирак.
«Решен вопрос организации чартерного рейса из КР в Ирак. Кроме этого, кыргызской стороной изысканы финансовые средства для выплаты штрафов за детей, нарушивших правила визового режима Ирака. В настоящее время время в аппарате правительства на стадии согласования находится проект распоряжения о выделении необходимых финансовых средств», — отметили в правительстве.
В сентябре рабочая группа отправится в город Багдад для того, чтобы вернуть детей граждан Кыргызской Республики. В настоящее время идут подготовительные работы.
Также через дипломатический корпус и консульство Кыргызстана в Турции ведутся работы для вхождения в курдский лагерь в Сирии и уточнения мест нахождения граждан КР.
Отмечается, что данный вопрос находится под личным контролем премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.
1 августа в Бишкеке прошла пресс-конференция группы кыргызстанцев, которые заявили о готовности вернуть в сентябре на родину 150 женщин и детей из лагерей Ирака. Члены инициативной группы предложили оплатить расходы на возвращение женщин и детей из Сирии и Ирака.
По данным ГКНБ, до сегодняшнего дня в зону боевых действий в Сирии выехало почти 800 кыргызстанцев. Из них более 200 там погибли. Сообщается, что около 140 присоединившихся к «Исламскому государству» кыргызстанцев — это женщины.
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