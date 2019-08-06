ВИДЕО с 70-летия Курманбека Бакиева

В социальных сетях активно распространяют видео с недавнего юбилея беглого президента Курманбека Бакиева, который он отпраздновал в одном из заведений Минска.

— Узбекистан и Кыргызстан — это не только соседи, у меня близкие друзья там. Сегодняшний президент Шавкат Мирзиёев был премьером, когда меня встречал. Мы с ним два дня были в Самарканде. У меня самые теплые воспоминания о поездке в Самарканд. Поэтому хочу этот тост поднять за восток, за мудрость востока, за красоту души, философию и гостеприимствО востока. Берите пример вот с таких ребят. Я хочу поднять тост за Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, за Центральную Азию. Дай Бог, чтобы там был мир и благополучие, — сказал Бакиев.