ВИДЕО с 70-летия Курманбека Бакиева

В социальных сетях активно распространяют видео с недавнего юбилея беглого президента Курманбека Бакиева, который он отпраздновал в одном из заведений Минска.
— Узбекистан и Кыргызстан — это не только соседи, у меня близкие друзья там. Сегодняшний президент Шавкат Мирзиёев был премьером, когда меня встречал. Мы с ним два дня были в Самарканде. У меня самые теплые воспоминания о поездке в Самарканд. Поэтому хочу этот тост поднять за восток, за мудрость востока, за красоту души, философию и гостеприимствО востока. Берите пример вот с таких ребят. Я хочу поднять тост за Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, за Центральную Азию. Дай Бог, чтобы там был мир и благополучие, — сказал Бакиев.
Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!