Минздрав: Болячки у детей не связаны со взрывами на месторождении Солтон-Сары

Медики обследовали детей, у которых появились болячки якобы из-за взрывов на месторождении Солтон-Сары. Заболевание оказалось не связанным с месторождением.
Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения.
«Это локальный случай: у двоих детей выявлена пиодермия, вызванная бактериальной инфекцией. Данное поражение кожи никак не связано с химическими факторами: банальное заболевание, связанное, чаще всего, с гигиеной. Широкого распространения болезни в селе нет», — отметил там.
Ранее в социальных сетях кыргызстанского сегмента появилось видео, на котором некая женщина показывает различные болячки, возникшие на телах детей. По ее словам, эти болячки появились из-за выбросов после взрывов, проводимых китайской компанией, ведущей разработку золоторудного месторождения в Солтон-Сары.
Она также добавила, что в воздухе чувствуется примесь, напоминающая кислоту, и что власти никак не реагируют. На место выезжал фельдшер ЦСМ Нарынского района.
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